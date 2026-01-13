El déficit comercial de Paraguay crece un 142 % en 2025

Las exportaciones paraguayas, con transacciones a 148 países, sumaron de enero a diciembre de 2025 un total de 16.720,3 millones de dólares, un 5,8 % más a los acumulados en 2024, según el reporte de comercio exterior del BCP.

En tanto que las importaciones, que alcanzaron los 18.111,1 millones de dólares, aumentaron un 10,6 % respecto a 2024.

El emisor indicó que el incremento en las exportaciones registradas se explican "principalmente por mayores ventas de carne, maíz y aceite de soja".

El producto con el mayor valor exportado de enero a diciembre de 2025 fue la soja, con exportaciones por 2.354 millones de dólares, un 25,7 % menos ventas que las registradas en el mismo lapso de 2024.

La segunda mercancía más exportada fue la carne y la menudencia bovina con una suma de 2,173,2 millones de dólares, que representó un aumento del 21,9 % respecto a 2024.

Los principales destinos de las exportaciones paraguayas fueron Brasil, con un 3.434 millones de dólares, y un 31 % de participación del total, seguido de Argentina (29,6 %) y Chile (9,4 %), detalló el informe.

Por su parte, las mayores importaciones fueron de "máquinas y aparatos eléctricos y sus partes" por unos 3.301,7 millones de dólares, un 24,2 % más que en 2024.

Por grupos, las manufacturas de origen industrial alcanzaron un valor de 14.328,7 millones de dólares en 2025, con un aumento del 14,9 % respecto a los niveles registrados a diciembre del periodo anterior.

El reporte destacó una baja del 12,9 % en las importaciones de combustibles y lubricantes, que sumaron el año pasado 1.775,2 millones de dólares.

China continuó siendo el principal origen de las importaciones hacia Paraguay con un 34,5 % de participación, seguido de Brasil (23,4 %) y Estados Unidos (6,1 %).