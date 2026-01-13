El euro baja hasta 1,1650 dólares porque se descarta que la Fed baje los tipos ahora

El euro se cambiaba hacia las 16.15 horas GMT a 1,1652 dólares, frente a los 1,1680 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1654 dólares.

El euro apenas reaccionó a la estabilización de los precios de consumo de EEUU de diciembre, que facilita que la Reserva Federal (Fed) baje los tipos de interés pero apoyan su postura cautelosa.

La inflación general subió en EEUU en diciembre un 2,7 % interanual, como en noviembre, y un 0,3 % respecto a noviembre.

La subyacente, que descuenta los elementos más volátiles como la energía y los alimentos, aumentó en EE.UU. en diciembre un 2,6 % interanual.

Los mercados prevén dos recortes de los tipos de interés este año, aunque descartan cambios durante el primer trimestre.

El dólar ha estado debilitado por el temor a que la Fed pierda independencia, pero recuperó unas posiciones el lunes después de que el presidente del banco de la Reserva Federal de Nueva York (Fed), John Williams, se mostrara optimista sobre las perspectivas económicas de EEUU y redujera las expectativas de un recorte de los tipos de interés.

Los gobernadores de los principales bancos centrales de todo el mundo mostraron este martes su apoyo a la Fed estadounidense y a su presidente, Jerome Powell, que afronta una investigación criminal en su país que él considera un intento del Gobierno de Donald Trump por intimidarle porque no baja los tipos de interés.

Un grupo de antiguos presidentes de la Fed y secretarios del Tesoro, así como asesores económicos de Estados Unidos, expresaron el lunes su apoyo a Powell y denunciaron los "ataques" de la Fiscalía para minar su independencia.

Powell afronta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación de 2.500 millones de dólares (unos 2.140 millones de euros) de la sede de la Fed, que se produce porque se ha negado a bajar los tipos de interés en EEUU como quiere el presidente estadounidense, Donald Trump.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1644 y 1,1676 dólares.