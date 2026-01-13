El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa recibe aval para su candidatura presidencial

Oxígeno aseguró en un comunicado que su otro candidato presidencial, el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, pidió al partido otorgar el aval a Peñalosa en una decisión que impulsa la "unidad que reclaman los colombianos".

"Agradezco enormemente el liderazgo de Juan Carlos Pinzón con su llamado a la unión nacional, demostrando ser un gran patriota que pone el bienestar de Colombia por encima de intereses políticos", expresó el exalcalde en la red social X.

Pinzón, por su parte, tachó en esa red a Peñalosa de ser un "servidor ejemplar" para el país y destacó la importancia de que "pueda participar en las elecciones presidenciales".

"El futuro de Colombia y la democracia deben estar por encima de cualquier interés político o partidista", expresó el exministro, que también fue embajador en Estados Unidos entre 2015 y 2017 y entre 2021 y 2022.

Peñalosa, que gobernó la capital del país en los periodos 1998-2000 y 2016-2018, busca sumarse a la Gran Consulta por Colombia, en la que participarán Pinzón, la periodista Vicky Dávila, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria y el excandidato a la Alcaldía de Bogotá Juan Daniel Oviedo.

Igualmente harán parte de la consulta de la centro-derecha los exsenadores Juan Manuel Galán y David Luna, y la aspirante del partido uribista Centro Democrático, Paloma Valencia.

Por el lado de la izquierda, el senador Iván Cepeda, el excongresista Roy Barreras y el exembajador en Argentina Camilo Romero anunciaron el mes pasado que participarán en otra consulta interpartidista el 8 de marzo para elegir a un candidato presidencial.

Los tres políticos y los partidos a los que pertenecen suscribieron un pronunciamiento en el que ratifican la "decisión de participar en la consulta popular del próximo 8 de marzo de 2026, mediante la cual se elegirá la candidatura presidencial del Pacto Amplio".

Ese día se celebrarán también elecciones legislativas, que serán seguidas el 31 de mayo por la primera vuelta de las presidenciales y, si es necesaria una segunda, tendrá lugar el 21 de junio.

Por fuera de las consultas están de momento Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento de extrema derecha Defensores de la Patria, y Sergio Fajardo, principal aspirante del centro.