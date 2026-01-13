El Gobierno español autoriza fabricar un radar de largo alcance para la defensa de Ucrania

La finalidad del acuerdo firmado hoy, informó el Ministerio de Defensa, es fabricar y suministrar un Radar Lanza LTR-25, así como su apoyo logístico, para contribuir al apoyo a Ucrania mediante el fortalecimiento de sus capacidades antiaéreas defensivas.

El valor del acuerdo asciende a 37 millones de euros, durará desde su formalización hasta el 31 de diciembre de 2026 y no tendrá posibilidad de prorrogarse.

Rusia ha intensificado su ofensiva a Ucrania en los últimos meses y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha insistido en la importancia del apoyo económico y militar europeo.