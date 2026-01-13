El hielo obliga a suspender los vuelos en el aeropuerto de Viena

"Partimos de la base de que la situación se mantendrá, en cualquier caso, hasta alrededor de las 11.00 (10.00 GMT)", indicó el portavoz del aeropuerto, Peter Kleemann, a la agencia de noticias APA.

En todo el área operativa, incluidas pistas, plataformas y vías de servicio aledañas, se ha formado "una gruesa capa de hielo que, inmediatamente después de las tareas de deshielo, vuelve a congelarse", señaló el portavoz.

Los servicios del aeropuerto están trabajando desde esta madrugada para restablecer el tráfico aéreo lo antes posible.

El cierre temporal obligó a desviar vuelos a otros aeropuertos, entre ellos Múnich, Fráncfort, Colonia y Venecia, mientras que se han registrado retrasos en las salidas.

El aeropuerto recomendó a los viajeros consultar con sus aerolíneas el estado de los vuelos y, si estos han sido cancelados, no desplazarse hasta las instalaciones para evitar problemas.

Las heladas han causado también problemas de transporte por carretera en la zona, y se han suspendido conexiones ferroviarias desde Viena con el aeropuerto.