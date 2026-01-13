El juicio por la española Matilde Muñoz continúa en Indonesia con un testigo de la defensa

Se trata de la tercera sesión del juicio, que comenzó el pasado 17 de diciembre en el tribunal de Mataram (Lombok), y su inicio está programado mañana a las 13.00 hora local (06.00 GMT), con un testigo de la defensa, cuya identidad no ha sido revelada, y un experto forense convocados, de acuerdo con lo que reveló el juez en la audiencia de la semana pasada.

El 7 enero, testificaron diez testigos por parte de la Fiscalía, entre ellos dos trabajadores del hotel Bumi Aditya de Lombok, en el que la española falleció la madrugada del pasado 2 de julio.

La Fiscalía indonesia acusó durante la primera sesión del juicio a otro empleado y a un exempleado del hotel, Suhaeli -conocido como "Eli"- y Heri Ridwan -"Geri"-, de matar a Muñoz, que entonces tenía 72 años.

Los hombres negaron la semana pasada en el juicio haber premeditado el crimen y dijeron que mataron a Muñoz ante el "shock" de que la víctima despertara cuando entraron a robarle en su habitación del mencionado hotel.

La Fiscalía indonesia los acusa de homicidio, asesinato premeditado y robo con violencia, delitos que según el Código Penal del país pueden acarrear entre 15 años de cárcel y la pena de muerte, que Indonesia no suele aplicar.

El cadáver de Muñoz fue hallado en una playa de Lombok, a alrededor de medio kilómetro del hotel, el 30 de agosto, casi dos meses después de su muerte.

Según la investigación policial, los acusados ocultaron el cadáver de la española la mayor parte de ese tiempo en varias localizaciones del Bumi Aditya.

Una empleada del hotel que acudió el pasado miércoles a testificar, Nurmala Hayati -"Mala"-, dijo no obstante que ni ella ni otros trabajadores vieron ni notaron nada "sospechoso".

Si bien la Policía mantuvo la acusación contra los dos únicos sospechosos llevados a juicio, la familia de Muñoz ha denunciado en varias ocasiones presuntas incongruencias en los testimonios de Mala y otro empleado durante la investigación policial.

La Policía de Lombok, isla cercana a la turística Bali, inició una investigación sobre la desaparición de Muñoz el 13 de agosto, después de que la Embajada de España en Indonesia solicitara ayuda tras las primeras alertas sobre su desaparición en julio.

Nacida en Ferrol (A Coruña) y afincada en Mallorca, Muñoz acostumbraba a pasar largas temporadas en Lombok, donde consideraba el Bumi Aditya su "casa" en la isla, según su entorno.