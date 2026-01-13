El magnate mexicano Salinas Pliego denuncia por "acoso sistemático" a Sheinbaum ante CIDH

Según Salinas Pliego, durante el mandato de Sheinbaum, su grupo corporativo ha sido mencionado más de 600 veces en las conferencias de prensa matutinas de la mandataria, lo que considera una persecución fiscal, judicial y administrativa destinada a intimidar a su conglomerado empresarial.

La denuncia fue recibida en Washington por Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según informó el propio Salinas Pliego en su cuenta de X.

La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de promover y proteger los derechos humanos en el continente americano.

Salinas Pliego, uno de los empresarios más poderosos de México, ha enfrentado sanciones importantes en los últimos años.

A finales de 2025, la Suprema Corte de México resolvió que debía pagar una deuda de 51.000 millones de pesos (aproximadamente 2,8 millones de dólares) por evasión fiscal.

En 2022, Salinas Pliego también estuvo involucrado en un escándalo de manipulación de frecuencias a través de su cadena televisiva TV Azteca, lo que abrió investigaciones por posibles delitos de abuso de poder.

"El pleito no es conmigo, yo solo soy uno de los que hemos decidido ponernos en medio entre un gobierno autoritario, con tintes dictatoriales, y la libertad de expresión de los mexicanos", declaró Salinas Pliego en su comunicado.

Durante su gobierno, Sheinbaum ha reiterado su intención de reformar la política fiscal del país y ha criticado a los grandes corporativos mexicanos por su evasión de impuestos, además de expresar su rechazo a los monopolios en diversos sectores económicos.

Salinas Pliego, por su parte, ha tenido acercamientos con el gobierno de Donald Trump y participó en una recepción navideña organizada por el mandatario en su resort privado de Mar-a-Lago, en Florida.

En 2025, el magnate mexicano sugirió que podría postularse como candidato en las presidenciales en 2030. En su discurso, ha adoptado ideas y frases similares a las utilizadas por otros líderes de derecha, como el argentino Javier Milei.