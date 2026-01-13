El Nikkei sube y supera por primera vez 54.000 puntos ante el posible adelanto electoral

Media hora después del inicio de la sesión, el selectivo, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumaba un 1,1 %, o 588,65 puntos, hasta ubicarse en 54.137,81 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, avanzaba un 0,47 %, o 16,74 puntos, hasta situarse en 3.615,63 unidades.

El Nikkei ya se disparó ayer más de un 3 % después de que la agencia japonesa de noticias Kyodo avanzara que Takaichi planea disolver la Cámara Baja y convocar elecciones el viernes de la semana próxima, al comienzo de la nueva sesión ordinaria del Parlamento japonés, aprovechando los altos índices de popularidad de su Gobierno.

Las subidas hoy eran generalizadas entre las principales empresas japonesas, especialmente en los sectores de la defensa y los semiconductores.

El contratista de defensa Mitsubishi Heavy Industries sumaba más de un 3 %, y su rival Kawasaki Heavy Industries subía cerca de un 1,5 %.

La firma de semiconductores Tokyo Electron crecía además un 1 % y Advantest sumaba casi un 3 %.

Sin embargo, la empresa de mayor capitalización local, el fabricante de vehículos Toyota, caía casi un 1 %, aunque su rival Honda avanzaba cerca de un 1,5 %.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony sumaba más de un 1 %, y Mitsubishi UFJ, el principal banco japonés, crecía un leve 0,3 %.

Al mismo tiempo, el yen continuaba su depreciación frente al dólar, lastrado por los temores a que los planes de gasto fiscal de la conservadora Takaichi, cuyo Gobierno ha propuesto un presupuesto récord para 2026 para hacer frente a los efectos de la persistente inflación en los hogares, empeoren la ya delicada situación fiscal de Japón, la más endeudada de las grandes economías.

Este miércoles, la moneda nacional se cambiaba en el entorno de las 159 unidades por dólar, un mínimo de más de un año y medio.