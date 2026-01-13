El nuevo Gobierno checo de populistas y ultras se somete a la confianza del Parlamento

La coalición tiene el apoyo de 108 legisladores, de un total de 200, y no se prevén sorpresas en el trámite, con un largo debate que llevará a que la votación que no tenga lugar durante esta jornada, según avanzó el presidente de la Cámara baja, el ultraderechista Tomio Okamura, que sí ha establecido el final de la sesión a las 21.00 horas (20.00 GMT).

Babis se impuso en las elecciones legislativas de octubre pasado con un programa centrado en la lucha contra la inflación, recortes fiscales y una política exterior más euroescéptica.

Su Ejecutivo quiere reducir el gasto público y los impuestos, incluido el impuesto de sociedades, que Babis considera poco competitivo para atraer inversores.

Otra de las prioridades es reducir el coste de la vida, con energía más barata y la reforma del sistema de pensiones y de ayudas sociales a ancianos y familias, además de mejor acceso a la vivienda, incluido un sistema de vivienda pública de alquiler.

Asegurar constitucionalmente el mantenimiento de la corona checa como moneda de curso legal, a pesar de los compromisos de adopción del euro, así como el uso de efectivo es otro de los objetivos declarados de este Ejecutivo.

En política comunitaria, Praga se sumará al grupo de los detractores del Pacto Verde Europeo (‘Green Deal’), tras decretar que la crisis ecológica ha terminado, así como del Pacto Migratorio y defenderá el principio de unanimidad en las decisiones del bloque.

Entre las medidas polémicas está también la creación de un registro de ONG que reciben financiación pública, con la prohibición de utilizar fondos públicos para el "activismo político" y que declaren cualquier "actividad política financiada desde el extranjero", medidas que recuerdan a las adoptadas por el Gobierno de Hungría.