El Parlamento ucraniano acepta la salida del ministro de Defensa y el jefe del SBU

Ambos dejan sus cargos por orden del presidente Volodímir Zelenski, que según dijo el diputado Yaroslav Zelezhniak a la agencia pública de noticias, Ukrinform, ya ha solicitado formalmente al Parlamento que apruebe al hasta ahora ministro de Transformación Digital, Mijailo Fédorov, como nuevo titular de Defensa.

La renuncia de Fédorov a la cartera de Transformación Digital también ha sido aprobada por el Parlamento este martes.

A sus 34 años de edad, Fédorov es uno de los políticos ucranianos con más proyección y es el principal exponente del ambicioso proceso de digitalización de la administración pública iniciado por Kiev desde la llegada a la presidencia de Zelenski en 2019.

Como ministro de Transformación Digital, Fédorov promovió una iniciativa para dotar de un gran número de drones al Ejército ucraniano con donaciones privadas.

Por lo que respeta al ya exjefe del SBU, Zelenski anunció que dejaría el cargo a principios de este mes.

Varios generales y otras figuras de peso en el aparato militar y de seguridad de Ucrania habían expresado su apoyo a Maliuk antes de que Zelenski prescindiera oficialmente de él.

El presidente ucraniano no ha anunciado públicamente quién será su sucesor al frente del SBU.