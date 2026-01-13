El Rijksmuseum creará un jardín de esculturas de acceso gratuito con donación histórica

En un comunicado, la pinacoteca explicó que el nuevo espacio al aire libre contará con obras de algunos de los grandes nombres de la escultura moderna y contemporánea, como Alberto Giacometti, Louise Bourgeois, Alexander Calder y Henry Moore, y acogerá además exposiciones temporales.

El proyecto incluye también la apertura al público, por primera vez, de tres pabellones históricos situados junto al museo.

El jardín se ubicará en un espacio público contiguo al Rijksmuseum y será de libre acceso durante el día, incluso fuera del horario habitual del museo, aunque los horarios definitivos se fijarán en coordinación con el Ayuntamiento y los vecinos.

La Fundación Don Quixote, el mayor benefactor privado del Rijksmuseum, está detrás de la donación de 60 millones de euros que permitirá hacer realidad este nuevo espacio, y, además, cede a la pinacoteca un gran número de esculturas en préstamo a largo plazo.

La construcción del jardín de esculturas tendrá un coste estimado de unos 10 millones de euros, mientras que el resto de los fondos se destinarán a su mantenimiento y a futuras inversiones, dado que el plan contempla también un refuerzo de la biodiversidad urbana, con la plantación de 22 árboles nuevos y más especies vegetales autóctonas.

La alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, calificó el proyecto como “un regalo extraordinario" para la ciudad, al destacar que permitirá a vecinos y visitantes disfrutar de arte y naturaleza en “un entorno tranquilo”.

“Se trata de una donación histórica y de un momento histórico para el Rijksmuseum. La escultura moderna obtiene con ello la visibilidad que merece y supone un refuerzo de una importancia sin precedentes para la colección del siglo XX del Rijksmuseum”, añadió el director del museo, Taco Dibbits.

El diseño de los pabellones ha sido encargado al estudio británico Foster + Partners y el proyecto paisajístico queda en manos del arquitecto belga Piet Blanckaert. El nuevo complejo del museo llevará el nombre de “Don Quixote Pavilion and Garden”.

El museo recibe desde hace años aportaciones privadas para ampliar su actividad y a comienzos de diciembre anunció la apertura de una sede en Eindhoven, en el sur del país, como parte de su estrategia de expansión hacia nuevos públicos.