El secretario general de OEA visitará Perú, donde se reunirá con autoridades del Gobierno

Así lo anunció la OEA en un comunicado, en el que indicó que Ramdin se reunirá "con autoridades gubernamentales del más alto nivel, así como con otros actores clave, con el fin de promover el diálogo sobre gobernabilidad democrática, fortalecimiento institucional, seguridad y desarrollo".

El organismo internacional agregó que los acontecimientos actuales en varios países del continente formarán parte de estas conversaciones con el Ejecutivo peruano, y en este sentido apuntó que el secretario general y el liderazgo de la OEA "continuarán monitoreando estos desarrollos en las Américas y responderán con prontitud cuando sea necesario actuar".

Además, Radmin ha sido invitado a dictar este jueves la sexagésima séptima Cátedra de las Américas en la Universidad de San Martín de Porres, bajo el título 'Una agenda común de paz y prosperidad para las Américas'.

"Es un espacio de larga trayectoria en la OEA para la reflexión y el compromiso con el futuro de nuestra región, y la Universidad ha sido socia y patrocinadora de esta iniciativa por más de dos décadas", añadió la OEA sobre el evento.

La propia universidad limeña señaló en su página web que este programa consiste en la realización de conferencias impartidas por personalidades e intelectuales de reconocido prestigio internacional, quienes contribuyen a enriquecer el debate sobre temas clave de la agenda interamericana, como la gobernabilidad democrática, los derechos humanos, la seguridad hemisférica y el desarrollo integral.

Ramdin recibirá la distinción de doctor honoris causa, "en reconocimiento a su destacada labor diplomática, su liderazgo visionario y sus valiosos aportes al fortalecimiento del multilateralismo en la región", y el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, será el comentarista del acto.