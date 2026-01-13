El sector servicios de Brasil crece un 2,5 % en noviembre y mantiene su racha positiva

El avance del sector terciario, que representa dos tercios de la economía del país, supone el vigésimo resultado positivo consecutivo en su comparación interanual, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (Ibge).

Por otra parte, en noviembre los servicios retrocedieron un leve 0,1 % si se compara con octubre, después de varios meses seguidos de aumentos intermensuales.

Dentro del sector, la actividad que registró la mayor subida respecto a octubre fue la de los servicios profesionales y administrativos, con un alza del 1,3 %.

Del otro lado, los transportes y los servicios de información y comunicación cayeron un 1,4 % y un 0,7 %, respectivamente.

El sector terciario fue clave para impulsar el crecimiento del PIB brasileño en 2024, cuando la economía avanzó un 3,4 %, pero en 2025 todas las previsiones apuntan a una desaceleración.