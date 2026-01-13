España condena el ataque israelí a tropas españolas y pide respeto a las misiones de paz

El Ministerio de Asuntos Exteriores reaccionó así, a través de un comunicado, después de que Israel disparara ayer, lunes, contra una unidad de cascos azules españoles en la zona del Jiam, situada al sur del Líbano, sin que se hayan producido daños.

Tras remarcar su firme condena de los ataques, el Gobierno español instó a Israel a cumplir con sus obligaciones en materia de derecho internacional y con el acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024.

También reiteró su compromiso con la soberanía, integridad territorial y estabilidad del Líbano, así como con el cumplimiento íntegro de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, reafirmando su apoyo al mandato de la FINUL, cuya labor considera esencial para la consecución de estos objetivos.