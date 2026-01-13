España convoca al embajador iraní para expresarle su "repulsa" por la represión en Irán

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Albares mostró "muchísima preocupación" por los recientes acontecimientos en Irán y justificó la decisión de convocar al embajador iraní.

"Hoy le vamos a trasladar que hay que respetar el derecho a manifestación pacífica de los iraníes, su libertad de expresión", declaró el ministro.

También le transmitirán la necesidad de "restablecer" las comunicaciones e internet en el país, así como de "cesar las detenciones arbitrarias" y garantizar los "derechos de las mujeres".

"Irán debe volver a las mesas de diálogo y negociación", subrayó el responsable de la diplomacia española, que destacó en especial el papel que están jugando las "valientes mujeres iraníes" en las protestas.

La comunidad internacional está endureciendo su postura sobre Irán después de los centenares de muertes, según varias ONG, por la represión de las autoridades a las marchas populares de protesta, que comenzaron el 28 de diciembre en el Gran Bazar de la capital por la alta inflación o la caída del precio de la moneda nacional (rial), y que después se han extendido al resto del país.

Según la organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, al menos 544 personas han muerto en este levantamiento ciudadano, mientras que la Organización Iraní de Derechos Humanos contabilizó 648 manifestantes muertos, incluidos nueve menores.