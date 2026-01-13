España será país invitado de honor en la Bienal Internacional del Libro de São Paulo 2026

La escritora Marta Sanz será la comisaria de las actividades españolas en esta feria internacional y promoverá el sector del libro español en toda su pluralidad geográfica, lingüística y también en cuanto a los géneros literarios, según la fuente.

Esta Bienal Internacional del Libro, que este año celebra su 28 edición, es una de las grandes citas del sector en América Latina y clave para la difusión de literatura internacional en el mercado editorial iberoamericano.

Entre los objetivos de la presencia de España como país invitado está llegar a nuevos públicos y facilitar el intercambio entre profesionales del sector, tanto autores y autoras como críticos literarios y editores, para lo que se contará con el apoyo de la Federación del Gremio de Editores de España.

La participación de España en la Bienal de São Paulo como país invitado se enmarca en la estrategia de internacionalización del libro desarrollada por el Ministerio de Cultura; en los últimos años ha desarrollado una amplia presencia en los principales eventos internacionales.

Este mes de enero, España es país foco en la Feria Internacional del Libro de Nueva Delhi, y el pasado octubre en la Feria Internacional del Libro de Nueva York hubo una amplia presencia española.

En el caso de los países de América Latina, España ya fue país invitado de honor en la Feria del Libro de Guatemala en julio de 2025, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá en abril de 2025, y en 2024 también en la Feria Internacional del Libro de Panamá y en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México).

Además, también se ha puesto el foco en mercados especializados como el del cómic, con la reciente participación de España en el Festival Internacional del Cómic de Angulema, en Francia, a comienzos de 2025.