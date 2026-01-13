Fiscal peruano que investigó a Keiko Fujimori es suspendido seis meses por irregularidades

La resolución de la ANC resolvió aplicar la medida cautelar de apartamiento preventivo de Pérez en el cargo de fiscal provincial por el plazo de seis meses, tiempo durante el cual estará impedido de ejercer las atribuciones propias de su puesto en la Fiscalía.

Esta sanción responde a las presuntas infracciones administrativas graves atribuidas a Pérez como integrante del desactivado Equipo Especial Lava Jato, que investigaba los escándalos de corrupción promovidos por la empresa brasileña Odebrecht, después de la anulación del juicio contra Fujimori y decenas de militantes de su partido Fuerza Popular en el denominado "caso Cócteles".

La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) era investigada por la supuesta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016, que la enfrentaba a una posible condena de 30 años de cárcel, pero hace un año la Corte Superior Nacional ordenó dejar sin efecto ese juicio y devolvió el caso a la etapa intermedia.

Recientemente, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia a favor de Fujimori que dejaba la acusación sin mayor recorrido, al mantener que la omisión de aportes recibidos para la campaña electoral en las declaraciones ante las autoridades de control no era delito en el momento de los hechos.

Actualmente, Fujimori lleva adelante su cuarta candidatura presidencial con miras a las elecciones generales de abril próximo.

El fiscal Pérez fue sancionado por la ANC, de acuerdo a la resolución, por haber presuntamente presentado una acusación sin la imputación debidamente fundamentada a nivel fáctico, jurídico y probatorio.

Este órgano de control señaló que la conducta de Pérez ha comprometido los deberes propios del cargo y afectó "la recta impartición de justicia y el debido proceso".

La suspensión ordenada contra Pérez se conoce una semana después de la decisión del Fiscal de la Nación (fiscal general) interino, Tomás Gálvez, de disolver los equipos especiales del Ministerio Público que investigaron casos emblemáticos de corrupción en el país, como el que implicó la trama corrupta de Odebrecht.

Entre los equipos especiales de fiscales estaba el que investigaba el caso 'Cuellos Blancos', una presunta trama corrupta al interior de la Judicatura donde el propio Gálvez está involucrado.

Gálvez, que reemplaza temporalmente a la suspendida e inhabilitada fiscal general Delia Espinoza, consideró que estos equipos especiales "ya cumplieron su ciclo".

Sobre el equipo Lava Jato, que ha llevado casos de gran impacto mediático como la investigación y el proceso contra Keiko Fujimori y los expresidentes Alejandro Toledo (2006-2011), Alan García (1985-1990 y 2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), consideró que sus integrantes protegieron a Odebrecht durante sus investigaciones y dijo que por ese motivo los ha denunciado.