Francia convoca al embajador iraní para condenar la "represión intolerable e inhumana"

"No habrá ninguna impunidad" para los autores de esa represión, advirtió Barrot en la sesión de control al Gobierno de la Asamblea Nacional, donde insistió en que el pueblo iraní se ha levantado para "reclamar justicia y libertad".

Un levantamiento al que las autoridades han respondido con "violencia de Estado" y con la suspensión de internet y de las telecomunicaciones para tratar de que todo se desarrolle en silencio, indicó.

El ministro francés denunció que la consecuencia de todo eso es que los cadáveres de los muertos "se amontonan por cientos y tal vez por miles".

"No basta con lamentarse de una situación desastrosa, -comentó- sino que hay que calificar los hechos, una violencia de Estado contra manifestantes pacíficos".

Más allá de las condenas, Barrot recordó que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha prometido nuevas sanciones contra el régimen iraní por la represión de los manifestantes.