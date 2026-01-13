Francia tuvo más muertes que nacimientos en 2025 por primera vez desde la Guerra Mundial

El Instituto Nacional de Estadística (INSEE), que publicó este martes su primer balance demográfico del pasado año, explicó que en 2025 nacieron 645.000 personas en Francia, un 2,1 % menos que en 2024, mientras murieron 651.000, un 1,5 % más.

Ese saldo natural negativo (de 6.000 personas) no se había producido en ocho décadas y contrasta con el pico positivo de 386.900 de 1964, pero también con los 302.400 de saldo negativo que se habían registrado hace no tanto tiempo, en 2006.

La jefa del departamento de demografía del INSEE, Muriel Barlet, puntualizó en una conferencia de prensa en línea que la caída del número de nacimientos en los últimos años no tiene que ver con una disminución del número de mujeres en edad de tener hijos, sino con la rebaja de la tasa de fecundidad.

En 2025, esa tasa de fecundidad coyuntural fue de 1,56 hijos por mujer, la más baja desde la Segunda Guerra Mundial, en un descenso continuado desde 2010, que es similar al que se ha observado en el conjunto de la Unión Europea, aunque en la inmensa mayoría de los países había empezado algo antes, en torno a la crisis de 2008.

El retroceso el pasado año en Francia fue particularmente marcado en los grupos de edad que tienen mayor fecundidad (de 30 a 34 años y de 25 a 29 años), mientras se mantuvo estable en el de 35 a 39. La edad media de las madres fue de 32 años.

Por lo que respecta a la mortalidad, Barlet hizo hincapié en que tras la excepcionalidad de los años 2020-2022 a causa de la covid, a partir de 2023 ha vuelto a "lo esperado".

El principal factor del incremento del 1,5 % de 2025 es el hecho de que están llegando a edades elevadas las generaciones del 'baby boom' nacidas tras la Segunda Guerra Mundial.

La esperanza de vida en Francia alcanzó en 2025 su máximo histórico, con 85,9 años para las mujeres y 80,3 para los hombres. En 2024, el último año para el que hay datos comparables de toda la UE, la esperanza de vida de las francesas era la tercera más alta, por detrás de las españolas y las italianas; la de los franceses la décima.

Pese al saldo natural negativo, la población francesa aumentó el pasado año un 0,25 % (un ritmo ligeramente inferior al de los dos ejercicios precedentes) hasta 66,8 millones a fecha del 1 de enero, y eso gracias a un saldo migratorio positivo de unas 175.000 personas, según unas estimaciones todavía muy provisionales.

El INSEE precisó que las últimas cifras asentadas sobre la diferencia entre habitantes que llegaron a Francia desde el extranjero y los que salieron es de 2022 con 271.000, un número que se vio inflado ese año por el efecto de los refugiados ucranianos.

Francia está en la media europea del envejecimiento de su población. En 2025, un 22,2 % de sus habitantes tenía 65 o más años, cuando en 2006 eran un 16,4 %. En cuanto a los menores de 20 años, representaban un 22,5 % el pasado año, frente al 25,1 % 20 años antes.