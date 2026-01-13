Gazprom suministró por primera vez en 2025 más gas a China que a Europa

"En 2025 Gazprom suministró por primera vez más gas a China que a Europa", señaló la corporación en Telegram.

Indicó que los suministros de gas ruso a China el año pasado se incrementaron en un 24,8 % respecto a los indicadores de 2024.

"De este modo, la compañía exportó a China más gas de tubería que al total de los países europeos (incluyendo Turquía)", añadió.

Además, Gazprom recordó que durante el año pasado incrementó los suministros de gas a Kazajistán, Uzbekistán y Kirguistán en un 22,2 % y a Georgia en un 40,4 %.

La Unión Europea fue el principal cliente de Gazprom hasta 2022, pero tras el comienzo de la guerra en Ucrania y la imposición de sanciones a Rusia, el gigante gasístico se vio obligado a redirigir sus exportaciones a Asia, principalmente China y la India.