Gobernador de Bélgorod sugiere evacuación de habitantes por cortes masivos de electricidad

"Entendemos que es imposible restablecer completamente el suministro eléctrico a los edificios residenciales (...) y estamos diseñando una serie de acciones que nos permitan responder rápidamente a los desafíos emergentes y asistir a las personas", dijo Gladkov en una reunión, reproducida en su canal de Telegram.

El gobernador de Bélgorod, quien la semana pasada estimó en más de 550.000 a las personas que se quedaron sin suministro eléctrico y calefacción en seis municipios de la región, aseguró que la situación es "muy grave".

Gladkov habló de aproximadamente dos mil edificios de viviendas afectados, a lo que hay que sumar otras casi 200.000 personas sin agua corriente.

Pese a las "ayuda colosal" que recibe la región del gobierno central, es imposible solucionar completamente el problema, reconoció.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"De ninguna manera sugiero que abandonemos todas nuestras pertenencias y nos mudemos a otra región. En absoluto. Simplemente necesitamos comprender la secuencia de acciones a tomar en caso de una emergencia o situación difícil, cuando no haya calefacción ni electricidad", precisó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y mientras, si los habitantes de la región, afectados por cortes de electricidad, tienen la posibilidad de trasladarse allá dónde hay luz y calefacción, insistió en que deben hacerlo.

Las autoridades locales culpan de la situación de emergencia a los ataques realizados por el enemigo contra la infraestructura civil de Bélgorod, donde los termómetros marcarán esta semana unos 10 grados bajo cero durante el día y casi el doble, por la noche.