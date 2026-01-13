Hamás denuncia el arresto de la viuda de uno de sus miembros por incitar al terrorismo

En un comunicado, Hamás califica de "estupidez" su arresto por orden del ministro de Seguridad Nacional, el colono y ultranacionalista Itamar Ben Gvir, quien este martes publicó un mensaje en su red de X felicitando a los agentes que la detuvieron.

En su mensaje, aparece una foto de la mujer, de unos 60 años, con los ojos vendados y escoltada por dos agentes armados junto a un vehículo policial, sin que se especifique dónde se produjo el arresto ni cuándo.

"La viuda del architerrorista Yahya Ayash Yamash publicó en redes sociales palabras de incitación y elogios para los terroristas", afirma Ben Gvir, que felicita a los agentes de la Guardia Fronteriza de Cisjordania por su "decidida labor". "¡Esta es la política!", añade.

"La continuación de los arrestos de mujeres por parte del enemigo terrorista criminal, especialmente las esposas y madres de los mártires y prisioneros, provocará la ira y la furia de nuestra juventud", afirma Hamás en su mensaje de reacción al arresto de la mujer.

Según Hamás, "estos crímenes serán un combustible adicional para la continuación de las operaciones heroicas de resistencia" que confronten a Israel "en todos los lugares".