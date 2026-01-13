HRW denuncia una "escalada" de la represión en Irán y pide intervención de la ONU

La organización señaló en un comunicado que las restricciones en la red han dificultado "la verificación de asesinatos ilegales y otras violaciones de derechos humanos cometidas durante la represión de las protestas que comenzaron el 28 de diciembre de 2025".

Según HRW, la interrupción del acceso a internet "impide documentar con precisión las ejecuciones y los arrestos arbitrarios masivos perpetrados por las fuerzas de seguridad".

Philippe Bolopion, director ejecutivo de HRW, agregó en el comunicado que, a pesar del corte de internet, "siguen apareciendo informes sobre asesinatos a gran escala de manifestantes y otras violaciones y crímenes atroces".

La organización hizo también un llamamiento a la comunidad internacional para que presione a Teherán a respetar los derechos humanos y facilite la investigación de la ONU sobre los hechos.

"El Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU deben abordar urgentemente estas atrocidades y advertir a los responsables de que la justicia les alcanzará algún día", agregó.

Por su parte, Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, señaló hoy en rueda de prensa que "no existe una cifra verificada" por el organismo sobre el número de personas fallecidas en las protestas en Irán, pero que "es evidente que un número inaceptable de civiles ha muerto".

Dujarric recordó que la ONU no cuenta actualmente con una presencia de derechos humanos en Irán, y que el personal sobre el terreno se dedica principalmente a tareas humanitarias y de desarrollo, lo que "dificulta confirmar los hechos" directamente.

Asimismo, afirmó que el secretario general ha planteado reiteradamente la situación de los derechos humanos en Irán en conversaciones con autoridades iraníes y recalcó que la ONU considera que los manifestantes tienen derecho a protestar pacíficamente, rechazando implícitamente la narrativa del Gobierno iraní que los califica de terroristas.