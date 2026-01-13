Italia convoca al embajador de Irán por la violencia y represión contra manifestantes

La reunión, prevista para las 17:30 hora local en el Ministerio de Asuntos Exteriores, fue anunciada por Tajani durante una comparecencia en el Parlamento italiano.

"En estos días, las mujeres y los hombres de Irán están luchando en las calles, en las plazas, pagando un altísimo precio en sangre, sufrimiento, encarcelamientos y probablemente tortura", dijo el ministro en una intervención previa.

En cuanto a la postura de Italia hacia Irán, Tajani destacó que, aunque siempre se ha mantenido "una presencia discreta" en el país, el diálogo no implica "la aceptación pasiva del espectáculo de un régimen que reprime con violencia a sus propios ciudadanos".

Horas antes de la reunión, el Gobierno italiano emitió un comunicado en el que instó a las autoridades iraníes a respetar los derechos del pueblo, "incluidos los de libertad de expresión y reunión pacífica", así como a garantizar la seguridad de los manifestantes en las protestas contra el régimen de los ayatolás.

En concreto, el Ejecutivo expresó su "gran preocupación" por la situación del país y "las numerosas muertes entre los manifestantes".