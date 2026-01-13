Ivy Queen encabezará los conciertos de Mardi Gras en Universal Orlando

Miami (EE.UU.), 13 ene (EFE).- La cantante puertorriqueña Ivy Queen encabezará los conciertos durante las celebraciones de Mardi Gras en Universal Orlando Resort, que se llevarán a cabo del 7 de febrero al 4 de abril, e incluirá desfiles de carrozas y actuaciones de otros artistas, como la estrella del pop Bebe Rexha.