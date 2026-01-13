Kazajistán denuncia ataque de drones contra dos petroleros arrendados en el mar Negro

"El 13 de enero el petrolero recibió el ataque de un dron. A consecuencia del ataque tuvo lugar una explosión que no llegó a provocar un incendio", indicó la compañía en su canal de Telegram.

Según la empresa, "el buque 'Matilda' fue arrendado por la empresa Kazmortransflot", filial de KazMunayGaz.

"La carga del petrolero con crudo kazajo en la terminal de KTK estaba prevista para el 18 de enero de 2026", indicó.

La empresa indicó que "no hay víctimas entre la tripulación" y "según estimaciones previas, el buque mantiene su capacidad de navegación y no se observan graves daños en su estructura".

Más tarde, el Ministerio de Energía de Kazajistán confirmó el incidente y reveló que también fue atacado el petrolero "Delta Harmony" mientras esperaba su turno para ser cargado.

La tripulación de ambos buques no resultó herida, confirmaron las autoridades.

Se trata del cuarto ataque contra el consorcio, tras la estación de bombeo Kropótkinskaya y las oficinas en Novorosíisk.

El pasado 29 de noviembre, un dron marino impactó contra una terminal de carga marítima en el puerto ruso de Novorossíisk, en el mar Negro, provocando "considerables daños a la terminal de carga VPU-2" y pérdidas de entre 70 y 100 millones de dólares a Kazajistán.

El consorcio agrupa importantes compañías de Kazajistán, Estados Unidos, Rusia y varios países europeos, por lo que este acusó a Ucrania de "atentar contra los intereses de los países participantes".

Kazajistán reconoció este martes que los ataques contra la infraestructura provocaron una disminución temporal en los envíos a través de esa ruta y obligaron a las autoridades a aumentar los suministros por otras rutas, en particular, a China.