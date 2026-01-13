Kurdosirios avisan de una amenaza de ataque "a gran escala" y llaman a diálogo con Damasco

"La intención es extender estos intentos (...) Existe la intención de un ataque a gran escala contra estas regiones", advirtió en una rueda de prensa virtual la copresidenta del Departamento de Relaciones Exteriores en la DAANES, Ilham Ahmad.

La tensión entre Damasco y los kurdosirios continúa pese al acuerdo de alto el fuego alcanzado el pasado fin de semana para poner fin a varios días de intensos enfrentamientos en dos barrios de mayoría kurda en la ciudad de Alepo (noroeste), Ashrafieh y Sheikh Maqsoud.

Ahmad explicó que 276 civiles continúan en manos de las tropas gubernamentales pese al acuerdo, una cifra todavía preliminar ya que varias áreas de estos barrios siguen siendo inaccesibles para las autoridades kurdosirias tres días después.

En este contexto, Ahmad calificó de "inaceptable" que sus aliados estadounidenses les "dejen solos" y llamó a Washington a que adopte una postura "clara" de condena a los ataques contra ambos barrios, ocurridos contra asentamientos civiles y mientras las negociaciones entre los bandos seguían abiertas.

La alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) es un aliado clave de Estados Unidos en su lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en el país árabe, pero en los últimos meses la Casa Blanca ha apostado por el nuevo Gobierno central sirio creado tras el derrocamiento de Bashar al Asad hace un año.

Tras los graves choques en Ashrafieh y Sheikh Maqsoud, la responsable de la DAANES insistió en la necesidad de regresar a la mesa de negociación.

Damasco y los kurdosirios firmaron el 10 de marzo de 2025 un acuerdo para buscar una solución a las autoproclamadas zonas autónomas del noreste de Siria en el nuevo escenario post-Asad, pero el proceso ha sufrido varios reveses y las partes seguían dialogando para buscar soluciones cuando estalló la violencia.

"A través de la declaración de guerra, en verdad (las autoridades de Damasco) disolvieron el acuerdo del 10 de marzo. Como mencioné antes, queremos diálogo", apuntó la responsable kurdosiria durante su rueda de prensa, si bien aclaró que esto no les impedirá "defenderse" si son atacados.

Este mismo martes se abrió un nuevo foco de tensión en las localidades noroccidentales de Deir Hafir y Maskana, donde el Ejército sirio declaró una zona militar "cerrada".