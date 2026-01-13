La BBC pedirá a un tribunal de EEUU que desestime la demanda por difamación de Trump

Según esos documentos, la BBC alegará que el tribunal estadounidense carece de "jurisdicción personal" sobre la emisora del Reino Unido, que la sede judicial es "impropia" y que Trump ha "fracasado a la hora de fundamentar una reclamación" por daños.

El mandatario presentó en diciembre una demanda por 5.000 millones de dólares (unos 5.775 millones de euros) en la que acusa a la cadena de difamación por la presunta edición engañosa en ese documental, emitido días antes de las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre de 2024, y de vulnerar una ley sobre prácticas comerciales.

Respecto a la falta de jurisdicción, la corporación argumentará que el reportaje no se difundió en Estados Unidos, pese a lo que alega Trump, y que no le perjudicó, dado que éste acabó ganando por amplia mayoría un segundo mandato en esos comicios.

De acuerdo con los documentos judiciales, la BBC niega que 'Trump: ¿Una segunda oportunidad?', emitido el 28 de octubre de 2024 en el Reino Unido, se distribuyera en la plataforma BritBox y sostiene que el republicano no puede demostrar que fuera editado con "malicia real".

Además de pedir a la corte que rechace la demanda, la cadena solicita igualmente que, hasta que haya una decisión sobre esa moción, se suspenda toda la fase de recabación de información e intercambio de pruebas previa al juicio.

Trump anunció su querella después de que el pasado 3 de noviembre el diario británico 'The Telegraph' filtrara un informe de un antiguo asesor de la BBC, Michael Prescott, que criticaba la tergiversación en ese documental del discurso pronunciado por el republicano el 6 de enero de 2021, de modo que daba la impresión de que había incitado directamente a los disturbios que se produjeron después en el Capitolio de Washington.

Si bien la BBC se disculpó por su "error", rechazó pagarle una indemnización y dijo que se defendería ante los tribunales de su demanda por difamación, al considerar que no tiene base legal.

La polémica por este caso llevó a la dimisión el 9 de noviembre del director general de la BBC, Tim Davie, y la jefa de informativos, Deborah Turness, así como de un miembro del consejo supervisor de la cadena pública.

Si el tribunal de Florida decide que el caso debe seguir adelante, se prevé que el juicio empiece en 2027.