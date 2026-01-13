La India ordena a las app de reparto eliminar la publicidad de "entrega en 10 minutos"

La directriz fue trasladada por el ministro de Trabajo, Mansukh Mandaviya, en una reunión con ejecutivos de los gigantes del sector de comercio rápido como Blinkit, Zepto y Swiggy, según informaron medios locales.

Si bien no exige eliminar la rapidez del servicio, el Ejecutivo pidió específicamente que se retiren los eslóganes de las aplicaciones que "garantizan" tiempos inferiores a diez minutos, para rebajar la presión psicológica sobre los conductores.

En algunos casos, los repartidores llevan impreso incluso en sus uniformes esta garantía de reparto ultrarrápido.

El parlamentario Raghav Chadha, una de las voces políticas más activas contra este modelo, confirmó la intervención del Gobierno central para forzar la retirada de la marca de los "10 minutos".

"Es un paso muy necesario porque cuando '10 minutos' está impreso en la camiseta o en la bolsa de un repartidor y un cronómetro corre en la pantalla del cliente, la presión es real, constante y peligrosa", aseguró Chadha en su perfil de la red social X.

Según los críticos con el sistema, el modelo sobrecarga a los trabajadores y pone en riesgo su vida, especialmente por fomentar la conducción temeraria en las ciudades.

La intervención responde a la creciente tensión en el sector, que se hizo visible las pasadas Navidades cuando grupos de repartidores convocaron huelgas que afectaron al servicio durante las fechas pico de consumo.

Zomato, una de las aplicaciones que domina el mercado del reparto a domicilio en India, ha explicado en varias ocasiones que la promesa de entrega en diez minutos se logra gracias a la densidad de almacenes en las ciudades, a menudo situados a menos de dos kilómetros del cliente, y no forzando a los repartidores a conducir más rápido.

Según estimaciones de la Institución Nacional para la Transformación de la India (NITI Aayog), en 2023 ya había unos 7,7 millones de personas trabajando para estas plataformas en el país más poblado del mundo, una cifra que sigue en aumento.