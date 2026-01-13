La OMS busca que salida de EEUU sea sometida a debate en sus principales reuniones de 2026

"Esperamos que esta cuestión se trate en el Consejo Ejecutivo el mes que viene y que el debate continúe en la Asamblea Mundial de la Salud en mayo", señaló el jefe de asuntos jurídicos Steve Solomon en respuesta a preguntas de los periodistas sobre cuál es la situación legal de Estados Unidos en la agencia actualmente.

Según recordó Solomon, la Constitución de la OMS no incluye una cláusula de retirada de sus miembros, aunque Estados Unidos se reservó el derecho de hacerlo ya en 1948, bajo dos condiciones: un preaviso de un año y cumplir íntegramente sus obligaciones financieras con el organismo.

Estados Unidos informó a la OMS su salida mediante una misiva enviada el 22 de enero de 2025, dos días después de la investidura de Donald Trump como presidente norteamericano, pero "tiene atrasos en sus pagos correspondientes a 2024 y 2025", apuntó Solomon.

Al respecto de la posible salida de Estados Unidos, hasta 2024 principal contribuyente a la OMS, el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, insistió en la misma rueda de prensa de este martes que espera que Washington "reconsidere su decisión y vuelva".

"La retirada de la OMS es también una pérdida para Estados Unidos y el resto del mundo", reafirmó el director general, quien subrayó también que la permanencia del país en el seno de la agencia "no es una cuestión económica".

"El dinero se puede ajustar, lo que importa es la cooperación y la solidaridad, que son las mejores formas de inmunizarnos", aseguró.