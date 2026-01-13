La presidenta encargada de Venezuela evalúa opciones de inversión con Emiratos Árabes

La delegación emiratí estuvo encabezada por Ali Mohammed Al Shamsi, secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Emiratos Árabes Unidos, de acuerdo al canal estatal VTV, que dijo que la reunión representa la "amistad, solidaridad, cooperación" y "respeto a la autodeterminación de los pueblos".

"Hoy Venezuela ejerce la visión soberana de mantener relaciones comerciales con sus socios en todo el mundo", indicó el canal estatal, que agregó que ambos países han cooperado en "áreas de interés como la actividad petrolera, gasífera, petroquímica", entre otras.

En la reunión, se evaluaron opciones de inversión en "diferentes áreas de producción en Venezuela, con la mira puesta en el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas" y se "promovieron proyectos conjuntos", indicó, en tanto, el PSUV en su página web.

Este encuentro se suma a una agenda de reuniones con diplomáticos de distintos países de esta semana con el objetivo de "consolidar una nueva etapa" de relaciones en el marco del respeto al derecho internacional, precisó el partido chavista.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El lunes, el canciller venezolano, Yván Gil, aseguró que su país está dispuesto a avanzar en una nueva agenda con la Unión Europea (UE), Reino Unido y Suiza, tras una reunión entre el cuerpo diplomático de estos países en Caracas y Rodríguez, luego de más de una semana del ataque estadounidense en Venezuela, que concluyó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Gil también confirmó este lunes que acordó con Italia elevar sus misiones diplomáticas al rango de embajadores, ya que desde 2019 el máximo representante del país europeo en Caracas ha sido un encargado de negocios, y dijo que en los "próximos días" se realizarán "anuncios y contactos correspondientes", sin dar más detalles.