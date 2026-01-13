La presidenta encargada de Venezuela retorna a X junto a otros funcionarios del Gobierno

"Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!", escribió Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos.

Previamente, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, anunció su regreso a X y envió un abrazo "a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes" del país.

"Vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes. Nosotros venceremos", remató Cabello.

El número dos del chavismo a veces utilizaba la red social para compartir contenido de otros usuarios, aunque sin añadir comentarios.

Varios altos funcionarios del Gobierno venezolano, como el canciller Yván Gil, han vuelto a usar esa red social tras el ataque de Estados Unidos contra Venezuela, que terminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

El 8 de agosto de 2024, Maduro ordenó sacar de circulación a X y le dio un plazo de 10 días para que la empresa presentara "recaudos" ante las autoridades del país suramericano.