La UE y la OEA mandarán misiones de observación electoral a Perú, confirma canciller

Así lo confirmó este lunes el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo De Zela, durante una entrevista con el canal estatal TV Perú en el que confirmó la llegada al país de misiones de observación electoral de al menos seis organismos internacionales.

Además de la UE y de la OEA, también habrán observadores en las elecciones peruanas del estadounidense Centro Carter, de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) y la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB).

De Zela señaló que la Cancillería facilitará su labor para garantizar la absoluta transparencia de la jornada electoral.

En estas elecciones en Perú se elegirá al nuevo presidente o presidenta, con sus respectivos dos vicepresidentes, y por primera vez en más de treinta años, los peruanos escogerán los representantes de un Parlamento bicameral, compuesto por 60 senadores y 130 diputados, además de elegir a 15 representantes para el Parlamento Andino (cinco titulares y diez suplentes).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A falta de que termine el proceso de impugnación de candidaturas, para la Presidencia se inscribieron 35 aspirantes, entre ellos Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que perdió en segunda vuelta las tres últimas contiendas (2011, 2016 y 2021).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las elecciones están programadas para el domingo 12 de abril, y en caso de que ningún candidato logre la mitad más uno de los votos se hará una segunda vuelta el domingo 7 de junio entre los dos aspirantes con más votos válidos.