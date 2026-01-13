Lanzan en Perú plataforma para comparar planes de gobierno de 35 candidatos presidenciales

Esta nueva herramienta, denominada 'Voto Informado', ha sido impulsada por la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, indicó a través de un comunicado la institución electoral.

"La plataforma 'Voto Informado' concentra en un solo espacio los planes de gobierno y sus resúmenes, documentos fundamentales para que la ciudadanía pueda evaluar la trayectoria, formación, experiencia, propuestas y compromisos de quienes aspiran a ejercer como autoridades", detalló el JNE.

El portal brinda acceso a información electoral oficial, presentada por las organizaciones políticas ante el JNE, permitiendo al electorado conocer y analizar los perfiles de quienes postulan a cargos de elección popular.

También contiene las hojas de vida de los candidatos de las organizaciones políticas y permite comparar perfiles de aspirantes o sus resúmenes de planes de gobierno de forma simultánea, facilitando un análisis objetivo y directo de las distintas opciones electorales.

'Voto Informado' ofrece información sobre los cargos a elegir en las elecciones generales de 2026 -presidente y vicepresidentes (fórmula presidencial), senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino- detallando las funciones y responsabilidades asociadas a cada uno.

Adicionalmente, en los próximos días, la plataforma incorporará herramientas basadas en Inteligencia Artificial, que permitirán realizar búsquedas más específicas y eficientes, optimizando el acceso y análisis de la información electoral disponible.

Las elecciones están programadas para el domingo 12 de abril y, en caso de que ningún candidato presidencial logre la mitad más uno de los votos, se hará una segunda vuelta el domingo 7 de junio entre los dos aspirantes con más votos válidos.