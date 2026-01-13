Le Pen: "Si he cometido un delito, no tenía el sentimiento de haberlo hecho"

"Si se ha cometido algún delito, no teníamos el sentimiento de estar cometiéndolo", dijo Le Pen, condenada en primera instancia a cuatro años de cárcel, dos exentos de cumplimiento, y cinco años de inhabilitación, lo que bloquea su eventual candidatura a las presidenciales de 2027, para la que es la favorita de los sondeos.

Se trata de un cambio radical de estrategia de defensa con respecto al juicio en primera instancia, cuando se negaba a reconocer la comisión de cualquier delito e incluso ponía en duda la legitimidad del tribunal para juzgar su trabajo en el Parlamento Europeo.

La toma de posición de Le Pen fue seguida por la mayoría del resto de los acusados, que como su líder aseguraron no tener constancia de haber cometido ningún delito.

Le Pen abrió la puerta al reconocimiento de un delito, pero insistió en que en ningún momento lo hizo de forma voluntaria, lo que descarta la existencia de un sistema ideado para financiar ilegalmente su partido con los fondos que el Parlamento Europeo destinaba a los asistentes parlamentarios de cada diputado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Acusó al Parlamento Europeo de no haber alertado de que podían estar cometiendo irregularidades y señaló que todas sus actuaciones fueron "públicas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Nunca hemos disimulado nada, ni nuestras actividades ni nuestros contratos. Estaban a la vista de todos", insistió.

Le Pen busca en el tribunal de Apelación una absolución o una pena más ligera que le permita presentarse a las elecciones presidenciales del año próximo.