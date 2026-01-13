Liberan en el Pacífico colombiano a 47 animales salvajes rescatados del tráfico ilegal

"Hoy estamos liberando 42 animales de nuestra fauna silvestre, 18 boas, 18 tortugas y seis caimanes", explicó a EFE el director de la corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC), Marco Antonio Suárez, quien agregó que los animales pasaron por procesos de atención, valoración y recuperación.

Hasta el lugar llegaron equipos técnicos que transportaron a los animales en contenedores especiales, diseñados para reducir el estrés y facilitar su adaptación al entorno natural.

Uno a uno, los ejemplares fueron liberados en zonas de vegetación y cuerpos de agua acordes con sus condiciones biológicas, bajo la supervisión de veterinarios y biólogos.

Suárez detalló que durante 2025 el centro de atención de la CVC recibió 3.715 animales silvestres, de los cuales 1.548 ya fueron liberados, 40 reubicados y el resto continúa en proceso de recuperación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según explicó el funcionario, el aumento en el número de animales atendidos responde a una mayor colaboración de la comunidad, que informa sobre casos de fauna silvestre en riesgo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las autoridades ambientales reiteraron el llamado a no tener fauna silvestre como mascota y a reportar cualquier caso de tráfico o tenencia ilegal, al advertir que estas prácticas ponen en riesgo tanto a los animales como a los ecosistemas del país.