Libertad provisional para el dueño del bar incendiado el 1 de enero en Crans Montana

El Tribunal de Medidas Coercitivas cantonal dictó el lunes tres meses de detención provisional, aunque finalmente ha optado por "medidas sustitutivas", que incluyen la prohibición de salir del territorio suizo y la obligación de presentarse diariamente en una comisaría de policía, indicó la instancia judicial en un comunicado.

Además, Moretti deberá depositar todos sus documentos de identidad y de residencia ante el Ministerio Público, y tendrá que pagar una fianza "adecuada" cuyo monto aún no ha sido fijado y "se determinará posteriormente", agregó el comunicado del tribunal.

El dueño del establecimiento siniestrado fue detenido el viernes 9 de enero, al término de una audiencia convocada por la Fiscalía dentro de la investigación penal abierta tras la tragedia, mientras que su esposa Jessica Moretti, también copropietaria del local, pudo abandonar la sede judicial al término de los interrogatorios.

Él y su esposa son investigados por posibles delitos de homicidio, incendio y lesiones corporales por negligencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la tragedia de la estación alpina de Crans Montana resultaron heridas 116 personas, la gran mayoría con quemaduras graves, mientras que la mitad de los 40 fallecidos eran menores de edad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según los indicios reunidos, el fuego se originó a partir de las chispas de bengalas adheridas a botellas, que encendieron la espuma insonorizante que cubría el techo, la cual a la vez provocó la propagación casi inmediata de las llamas en el local.