Líderes de Japón y Corea del Sur acuerdan cooperar para reforzar las cadenas de suministro

"En materia de economía y seguridad económica, acordamos impulsar las conversaciones entre los departamentos pertinentes para impulsar una cooperación estratégica mutuamente beneficiosa. También mantuve una conversación a fondo con el presidente sobre la cooperación en las cadenas de suministro", dijo la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, a la prensa tras mantener una reunión con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, en la ciudad japonesa de Nara.

Durante el encuentro, el tercero desde que Takaichi llegó al poder en octubre y el primero en suelo japonés, los líderes trataron también la importancia de cooperar con Estados Unidos en materia de seguridad, incluida la desnuclearización de Corea del Norte.

El presidente surcoreano, por su parte, destacó la importancia de mantener el impulso a las relaciones bilaterales de los últimos años y continuar con la conocida como 'diplomacia itinerante', con frecuentes encuentros entre los jefes de Gobierno de ambos países.

"Hoy, Corea del Sur y Japón van más allá de los meros intercambios y, como vecinos cercanos, comparten sus vidas y futuros en una amplia gama de áreas, incluida la economía, la sociedad y la cultura", aseguró Lee.

Se trata de la primera visita oficial de un mandatario extranjero a Nara, la región de la que es oriunda Takaichi y que en el siglo VIII albergó la antigua capital del país asiático.

Tras su cumbre de este martes, ambos líderes visitarán mañana, miércoles, el templo Horyuji, que alberga las estructuras de madera más antiguas del mundo.

El encuentro tiene lugar apenas una semana después de que el mandatario surcoreano se reuniera con su homólogo chino, Xi Jinping, durante una visita a China en una búsqueda de equilibrio en sus relaciones con ambos países vecinos.

Pekín y Tokio se encuentran enzarzados en una amplia disputa diplomática desde el pasado noviembre, a raíz de unos comentarios de Takaichi, quien afirmó que un ataque chino a Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa.

Lee reiteró esta semana, en una entrevista para la cadena de televisión japonesa NHK, que Seúl prioriza al mismo nivel sus relaciones con ambos países, y que no intervendrá en las disputas entre China y Japón.