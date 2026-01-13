Listado de nominaciones de la 40 edición de los Premios Goya

Este es el listado completo de las nominaciones anunciadas este martes por la Academia de Cine:

'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa.

'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi.

'La cena', de Manuel Gómez Pereira.

Alauda Ruiz de Azúa, por 'Los domingos'.

Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, por 'Maspalomas'.

Carla Simón, por 'Romería'.

Albert Serra, por 'Tardes de soledad'.

Jose Ramon Soroiz, por 'Maspalomas'.

Miquel Garcés, por 'Los domingos'.

Manolo Solo, por 'Una quinta portuguesa'.

Ángela Cervantes, por 'La furia'.

Patricia López Arnaiz, por 'Los domingos'.

Susana Abaitua, por 'Un fantasma en la batalla'.

Álvaro Cervantes, por 'Sorda'.

Miguel Rellán, por 'El cautivo'.

Juan Minujín, por 'Los domingos'.

Nagore Aranburu, por 'Los domingos'.

Maria de Medeiros, por 'Una quinta portuguesa'.

Elvira Mínguez, por 'La cena'.

Miriam Gallego, por 'Romería'.

Jaume Claret Muxart, por 'Estrany riu'.

Alauda Ruiz de Azúa, por 'Los domingos'.

Jose Mari Goenaga, por 'Maspalomas'.

Oliver Laxe y Santiago Fillol, por 'Sirat'.

Avelina Prat, por 'Una quinta portuguesa'.

Agustín Díaz Yanes, por 'Un fantasma en la batalla'.

Carla Simón, por 'Romería'.

Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por 'La cena'.

Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por 'Ciudad sin sueño'.

Aránzazu Calleja, por 'Maspalomas'.

Carla F. Benedicto, por 'El talento'.

Iván Palomares de la Ecina, por 'Leo & Lour'.

Julio de la Rosa, por 'Los Tigres'.

'Flores para Antonio', de Alba Flores y Silvia Pérz Cruz, por 'Flores para Antonio'.

'Hasta que me quede sin voz', de Leiva, por 'Hasta que me quede sin voz'.

'Y mientras tanto', de Víctor Manuel, por 'La cena'

'Caminar el tiempo', de Blanca Paloma Ramos, José Pablo Polo y Luis Ivars, por 'Parecido a un asesinato'.

'La arepera', de Paloma Peñarrubia Ruiz, por 'Caigan las rosas blancas'.

'Decorado', de Alberto Vázquez.

'Bella', de Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco.

'El tesoro de Barracuda', de Adrián García.

'Norbert', de José Corral Llorente.

'Olivia y el terremoto invisible', de Irene Iborra.

'Todos somos Gaza', de Hernán Zin.

'Eloy de la Iglesia. Adicto al Cine', de Gaizka Urresti.

'Flores para Antonio', de Isaki Lacuesta y Elena Molina.

'Tardes de soledad', de Albert Serra.

'The Sleeper. El Caravaggio perdido', de Álvaro Lonbgoria.

'Belén', de Dolores Fonzi (Argentina).

'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes (Chile).

'La piel del agua', de Patricia Velásquez (Costa Rica).

'Manas', de Marianna Brennand (Brasil).

'Un poeta', de Simón Mesa Soto (Colombia).

'Valor sentimental', de Joachim Trier (Noruega).

'On Falling', de Laura Carreira (Portugal).

'Cónclave', de Edward Berger (Reino Unido).

'Un simple accidente', de Jafar Panahi (Francia).

'La chica de la aguja', de Magnus von Horn (Dinamarca).

Antonio 'Toni' Fernández Gabarre, por 'Ciudad sin sueño'.

Julio Peña, por 'El cautivo'.

Jan Monter Palau, por 'Estrany riu'.

Nora Hernández, por 'La cena',

Llúcia Garcia por 'Romería'.

Sergio Díaz Bermejo, por 'El cautivo'.

Itziar García Zubiri, por 'Los domingos'.

Begoña Muñoz Corcuera, por 'Los Tigres'.

Antonello Novellino, por 'Ciudad sin sueño'.

Rui Poças, por 'Ciudad sin sueño'.

Pau Esteve Birba, por 'Los Tigres'.

Javier Agirre Erauso, por 'Maspalomas'.

Victoria Lammers, por 'Ciudad sin sueño'.

Andrés Gil, por 'Los domingos'.

José M. G. Moyano, por 'Los Tigres'.

Cristóbal Fernández, por 'Sirat'.

Juan Pedro de Gaspar, por 'El cautivo'.

Koldo Vallés, por 'La cena'.

Pepe Domínguez del Olmo, por 'Los tigres'.

Nicoletta Taranta, por 'El cautivo'.

Helena Sanchís, por 'La cena'.

Ana Martínez Fesser, por 'Los domingos'.

Anna Aguilà, por 'Romería'.

Ana López-Puigcerver, Belén López Puigcerver y Nacho Díaz, por 'El cautivo'.

Patrizia López, Paco Rodríguez y Nacho Díaz, por 'Gaua'.

Sarai Rodríguez, David Moreno y Óscar del Monte, por 'La tregua'.

Karmele Soler y Sergio Pérez Berbel, por 'Maspalomas'.

Zaira Eva Adén, por 'Sirat'.

Aitor Berenguer, Gabriel Gutiérrez y Candela Palencia, por 'El cautivo'.

Andrea Sáenz Pereiro y Mayte Cabrera, por ​'Los domingos'.

'Daniel de Zayas, Gabriel Fuitérrez y Candela Palencia, por '​Los Tigres'.

Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por ​'Sirat'.

Urko Garai, Enrique G. Bermejo y Alejandro Castillo, por '​Sorda'.

César Moreno, Ana Rubio y Juanma Nogales, por 'Enemigos'

Jon Serrano, Mariano García Marty, David Heras e Iñaki Gil, por 'Gaua.'

Paula Gallifa y Ana Rubio, por 'Los Tigres'

Pep Claret y Benjamín Ageorges, por 'Sirat'

Jon Serrano, Mariano García Marty y Laura Pedro, por 'Un fantasma en la batalla'.

'Ángulo muerto', de Cristian Beteta.

'Una cabeza en la pared', de Manuel Manrique.

​'De sucre', de Clàudia Cedó.

​'El cuento de una noche de verano', de María Herrera.

​'Sexo a los 70', de Vanesa Romero.

​'El santo', de Carlo D'Ursi.

​'La conversación que nunca tuvimos', de Cristina Urgel,

​'The Painter's Room', de María Colomer Canyelles.

'​Zona wow', de Nagore Eceiza Mugica.

'Buffet Paraíso', de Héctor Zafra y Santi Amézqueta.

'El corto de Rubén', de José María Fernández de Vega.

'El estado del Alma', de Sara Naves.

'Gilbert' de Alez Salu, Arturo Lacal y Jordi JIménez.