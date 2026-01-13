"Lo más difícil está por venir", dice Frederiksen sobre amenazas de EEUU por Groenlandia

"No ha sido fácil hacer frente a una presión del todo inaceptable de nuestro aliado más estrecho desde tiempos inmemoriales. Pero muchas cosas apuntan a que lo más difícil está por venir", afirmó Frederiksen en rueda de prensa conjunta con el presidente autónomo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen.

La situación es "muy grave", admitió Frederiksen, a la vez que resaltó que "Groenlandia es una parte del Reino de Dinamarca".

"Queremos diálogo y colaboración, no buscamos ningún conflicto, pero nuestro mensaje es claro: Groenlandia no está en venta", abundó Frederiksen.

La jefa del Gobierno danés señaló que "cada vez está más claro que hay algo más fundamental en juego", en alusión a los planes de Estados Unidos.

"No se trata sólo de Groenlandia o del Reino de Dinamarca. Se trata de que no se pueden alterar las fronteras por la fuerza, que no se puede comprar a otro pueblo y se trata de que los países pequeños no deben temer a los grandes", subrayó.

Frederiksen destacó que su país ha aumentado la seguridad en esa isla ártica en el último año, pero "por supuesto que queremos reforzarla más con Estados Unidos y la OTAN, ésa es la mejor garantía" contra el interés de China y Rusia en el Ártico.

El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, confirmó hoy que el miércoles se reunirá con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para tratar sobre Groenlandia, un encuentro en el que también estará presente la consejera de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt.

La reunión se celebrará en la Casa Blanca y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, ejercerá de anfitrión, reveló Rasmussen tras una reunión con el Comité de Exteriores del Parlamento danés.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a reiterar en las últimas semanas su interés en hacerse con Groenlandia por motivos de seguridad nacional, y aunque Washington apuesta por la diplomacia como primera vía, no descarta otros escenarios, como una posible operación militar.

Dinamarca y Groenlandia, cuyo estatuto de autonomía reconoce el derecho de autodeterminación de la isla, han criticado las amenazas estadounidenses, a la vez que se han abierto a aumentar la cooperación con Washington.

Varios países europeos con Alemania y Reino Unido a la cabeza han empezado a estudiar la posibilidad de que la OTAN aumente su presencia militar en Groenlandia.