13 de enero de 2026 - 14:00

'Los domingos' y 'Sirat', con 13 y 11 candidaturas, favoritas para los Premios Goya 2026

Madrid, 13 ene (EFE).- 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, con 13 nominaciones, y 'Sirat', de Oliver Laxe, con 11, son las películas favoritas para la 40 edición de los Premios Goya que se celebrarán en Barcelona el 28 de febrero.

'Maspalomas', dirigida por Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, con 9 nominaciones, y 'La cena' de Manuel Gómez Pereira, con ocho, son las siguientes películas con más candidaturas, tal y como desvelaron e3ste martes la actriz Toni Acosta y el actor y productor Arturo Valls, encargados de la lectura del listado de finalistas a los GOya, en un acto celebrado en la sede de la Academia del Cine.

Junto a 'Sorda', de Eva Libertad, las cuatro más nominadas son además candidatas a mejor película, mientras que optan al premio a mejor dirección Alauda Ruiz de Azua, OLiver Laxe, ​Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi; ​Carla Simón,por 'Romería' y ​Albert Serra, por 'Tardes de soledad'.

A mejor actor protagonista fueron nominados Alberto San Juan, por 'La cena'; Jose Ramon Soroiz, por 'Maspalomas'; Mario Casas, por 'Muy lejos'; Manolo Solo, por 'Una quinta portuguesa', y Miguel Garcés, por 'Los domingos'.

Como actriz protagonista las candidatas son Ángela Cervantes, por 'La furia'; Patricia López Arnaiz, por 'Los domingos'; Nora Navas por 'Mi amiga Eva', Susana Abaitua, por 'Un fantasma en la batalla', y la chilena Antonia Zegers, por 'Los Tortuga'.

