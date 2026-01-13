'Los domingos' y 'Sirat', con 13 y 11 candidaturas, favoritas para los Premios Goya 2026

'Maspalomas', dirigida por Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, con 9 nominaciones, y 'La cena' de Manuel Gómez Pereira, con ocho, son las siguientes películas con más candidaturas, tal y como desvelaron e3ste martes la actriz Toni Acosta y el actor y productor Arturo Valls, encargados de la lectura del listado de finalistas a los GOya, en un acto celebrado en la sede de la Academia del Cine.

Junto a 'Sorda', de Eva Libertad, las cuatro más nominadas son además candidatas a mejor película, mientras que optan al premio a mejor dirección Alauda Ruiz de Azua, OLiver Laxe, ​Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi; ​Carla Simón,por 'Romería' y ​Albert Serra, por 'Tardes de soledad'.

A mejor actor protagonista fueron nominados Alberto San Juan, por 'La cena'; Jose Ramon Soroiz, por 'Maspalomas'; Mario Casas, por 'Muy lejos'; Manolo Solo, por 'Una quinta portuguesa', y Miguel Garcés, por 'Los domingos'.

Como actriz protagonista las candidatas son Ángela Cervantes, por 'La furia'; Patricia López Arnaiz, por 'Los domingos'; Nora Navas por 'Mi amiga Eva', Susana Abaitua, por 'Un fantasma en la batalla', y la chilena Antonia Zegers, por 'Los Tortuga'.

