Los tractores ante la Asamblea Nacional francesa en una nueva protesta contra Mercosur

La Prefectura de Policía de París subrayó poco antes de las 8.00 locales (7.00 GMT) que no hubo "ningún incidente" y que la situación era tranquila, después de que sus agentes hubieran encuadrado ese recorrido.

Sobre todo, la Prefectura de Policía se esforzó en subrayar que esta movilización, dirigida por la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA, el primer sindicato del sector), se había hecho con una declaración de manifestación.

Una forma de subrayar la diferencia con la acción que la pasada semana llevó a cabo la Coordinación Rural, un sindicato con una operativa mucho más radical, que puenteó la prohibición que se había dictado a la entrada de tractores a la capital y forzó varios bloqueos de las fuerzas del orden para plantarse en lugares emblemáticos como la torre Eiffel.

Más allá de esta cuestión, la iniciativa de la FNSEA es una forma de reclamar a las autoridades francesas "acciones concretas e inmediatas" en defensa de una soberanía alimentaria que el sindicato considera "en peligro", en particular con el voto de la Unión Europea (UE) el pasado viernes en favor del acuerdo con Mercosur, pese a la oposición de Francia y de algunos otros países.

Frente al ambiente de tranquilidad que se respiraba en París, la tensión se mascaba esta mañana en el bloqueo de la autopista A64 en Carbonne, cerca de Toulouse (sur), donde se había desplegado un fuerte dispositivo de las fuerzas del orden, con unos 200 agentes, según BFMTV, para desmantelarlo.

La protesta en ese punto de la autopista se ha mantenido de forma ininterrumpida desde el 12 de diciembre, organizada por un colectivo, "los ultras de la A64", al margen de los sindicatos agrícolas, contra el acuerdo UE-Mercosur, pero también contra el protocolo del Gobierno para la dermatosis nodular, que obliga al sacrificio de todos los animales de una explotación cuando se declara un caso.

La cuestión del acuerdo UE-Mercosur es la justificación para dos mociones de censura que tiene que afrontar esta semana el primer ministro, Sébastien Lecornu, presentadas por La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon y la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen.