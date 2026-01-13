Lula nombra al jefe jurídico de Petrobras como su nuevo ministro de Justicia

Lima e Silva es un nombre cercano a Lula, a quien acompañó como secretario de Asuntos Jurídicos de la Casa Civil de la Presidencia durante el primer año de su actual Gobierno, y a quien el líder progresista luego propuso para dirigir el departamento jurídico de la petrolera estatal.

El anuncio se produjo desde Brasilia, donde el abogado cumplía compromisos vinculados a Petrobras, tras acudir a un encuentro solicitado por el actual mandatario para formalizar el nombramiento.

Según el comunicado de la Presidencia, el nuevo ministro ya tiene algo de experiencia en el cargo pues tuvo un breve paso por la cartera durante el mandato de Dilma Rousseff (2010-2016) y fue procurador general de Justicia en el estado de Bahía, cargo en el que se destacó por la lucha contra el crimen organizado.

El tema es uno de los más álgidos en la coyuntura actual del país y un asunto de máximo interés para la campaña presidencial de este año, en la que Lula, que aspira a la reelección, se vislumbra como el máximo favorito.

Este es el tercer ministro de justicia del actual Gobierno del líder progresista, luego de Flávio Dino, quien pasó a ocupar una silla en la Corte Suprema tras ser nominado por Lula, y de Lewandowski, el exmagistrado de 77 que lo reemplazó, y que renunció a su cargo por motivos personales tras dos años al frente de la cartera.