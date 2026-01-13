Marruecos impide entrar en El Aaiún a una diputada y un consejero regional españoles

Según ha informado en un comunicado el partido de izquierdas Podemos -en el que milita la diputada Noemí Santana-, los dos representantes políticos españoles han volado de regreso al aeropuerto de Gran Canaria (España), tras intentar reunirse con representantes saharauis para comprobar la situación de ese territorio y las violaciones de derechos que sostienen que Marruecos comete en la zona.

"Podemos Canarias denuncia esta acción como una violación flagrante de los derechos humanos, una muestra más de la ocupación ilegal y el expolio de recursos del Sáhara Occidental y critica la connivencia del Gobierno (español de Pedro) Sánchez con la monarquía marroquí y su alianza con el trumpismo internacional", asegura este partido.

Podemos asegura que su secretaria general en Canarias, Noemí Santana, "fue retenida sin explicación" al aterrizar en El Aaiún y "finalmente impedida de continuar con la misión en el Sáhara ocupado", lo que califica de "acto arbitrario".

"Les hicimos saber que algunos de nosotros somos representantes públicos en instituciones de Canarias y que llegábamos simplemente a hacer nuestra labor de observación del cumplimiento del derecho internacional y, sobre todo, de los derechos humanos, sabiendo que se vulneran cada día en ese territorio, donde tenemos a 35 personas que han sido encarceladas por razones políticas", ha criticado la diputada.

Santana ha asegurado que presentarán las denuncias pertinentes en los espacios donde puedan, porque cree que han sido vulnerados sus derechos.

En este sentido, ha reconocido que ha vivido en primera persona "cómo te pisotean derechos" a pesar de ni siquiera bajar del avión, por lo que ha lamentado las consecuencias que tiene el activismo "en aquellas personas que están en el territorio luchando por la soberanía del Sahara, que ha sido usurpada por el invasor marroquí".

La diputada canaria ha lamentado que no hayan podido desarrollar su agenda para reunirse con la sociedad civil y activistas saharauis, pero ha garantizado que volverán a acudir al Sáhara Occidental.

EFE ha intentado, sin éxito, recabar la versión de las autoridades marroquíes.

Según el diario digital Hespress, las autoridades locales rechazaron la entrada en El Aaiún de "tres activistas españoles de derechos humanos hostiles a la integridad territorial", en alusión a Santana, Ramírez y el secretario de Comunicación de Podemos en Canarias, Fernando Ruiz, que también viajaba con ellos.

Hespress subrayó que "estos tres activistas de derechos humanos intentaron explotar sus credenciales públicas en materia de derechos y profesionales para ejecutar planes de apoyo a las tesis separatistas, sin ningún permiso ni coordinación legal con las autoridades competentes, en clara violación de las leyes vigentes; lo que obligó a tratar su caso con firmeza para proteger la seguridad nacional y salvaguardar la soberanía del Reino".

El pasado febrero, las autoridades marroquíes impidieron el acceso a El Aaiún de una delegación de eurodiputados, en una visita calificada entonces por el ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, de "provocaciones que no tienen ningún impacto en Marruecos".

Burita añadió que las visitas al país "está sujeta a procedimientos organizativos claros dentro de un marco reglamentado, de acuerdo con las leyes vigentes".