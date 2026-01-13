Más de 1,2 millones de peruanos podrán votar en el exterior para las elecciones generales

El canciller precisó en el canal estatal TV Perú que en América podrán votar 757.697 peruanos, mientras que en Europa hay habilitados 403.388; seguido de Asia, con 41.413; Oceanía, con 7.918; y África, con 397; lo que en su conjunta suma 1.210.813 votantes.

Los consulados que concentran el mayor número de electores son Buenos Aires (115.097), Santiago de Chile (113.887), Madrid (105.493), Barcelona (79.606), Milán (64.623), Paterson (63.799), Miami (55.530), Nueva York (47.896) y Los Ángeles (40.180).

Para ello, De Zela indicó que la Cancillería peruana, en un esfuerzo coordinado con las instituciones del sistema electoral y las autoridades de los países anfitriones, proyecta la instalación de cerca de 4.000 mesas de votación.

Así, subrayó el compromiso del Ministerio de Relaciones Exteriores de asegurar que ningún peruano en el exterior quede excluido del derecho al sufragio, sin importar su lugar de residencia.

En estas elecciones se renovarán las autoridades nacionales de Perú para el periodo 2026-2031, entre ellos al nuevo presidente con sus respectivos dos vicepresidentes.

Por primera vez en más de treinta años, los peruanos escogerán a los representantes de un Parlamento bicameral, compuesto por 60 senadores y 130 diputados, además de elegir a 15 representantes para el Parlamento Andino (cinco titulares y diez suplentes).

Las elecciones están programadas para el domingo 12 de abril, y en caso de que ningún candidato presidencial logre la mitad más uno de los votos se hará una segunda vuelta el domingo 7 de junio entre los dos aspirantes con más votos válidos.