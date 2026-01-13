Matan a cuatro miembros de un comité de paz en un ataque armado en el noroeste de Pakistán

"A las 9:09 hora local (04:00 GMT), terroristas que estaban ocultos abrieron fuego contra los miembros del comité de paz, matando a cuatro de ellos, entre ellos un padre y su hijo", declaró a EFE un agente de la comisaría local de la zona, Muhammed Ishfaq.

El incidente ocurrió en un área remota del distrito, donde operan células insurgentes que aprovechan las zonas montañosas para ocultarse. Tras el tiroteo indiscriminado, los atacantes huyeron antes de que las fuerzas de seguridad pudieran acordonar el perímetro.

Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona y pusieron en marcha una operación de búsqueda para localizar a los atacantes, aunque hasta el momento no se han registrado detenciones, añadió la fuente.

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, condenó el ataque y prometió frustrar "toda conspiración para sabotear la paz" en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, que se ha convertido en el epicentro de la violencia desde el retorno de los talibanes al poder en el vecino Kabul.

Las víctimas formaban parte de un "comité de paz" (conocidos localmente como aman lashkars), milicias de civiles armados y ancianos tribales organizadas por el Gobierno para defender sus aldeas de la influencia del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), el principal grupo insurgente del país.

Ningún grupo ha reivindicado de inmediato el ataque de este martes. Aunque el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) mantiene presencia en estas regiones y ha reivindicado en el pasado algunos de los ataques más mortíferos contra miembros de estos comités.

En abril del año pasado, al menos siete personas murieron y otras 17 resultaron heridas cuando una explosión tuvo como objetivo las oficinas de un comité de paz progubernamental en la sede del distrito tribal de Waziristán del Sur.