Ministro de Justicia de Colombia denuncia ser víctima de espionaje por fuerzas del Estado

"La infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado (del Ejército) para perseguir a quien adelanta investigaciones por corrupción", denunció Idárraga en X.

El funcionario, que también se desempeña como secretario de Transparencia de la Presidencia, explicó en una declaración en un video que el espionaje está "sustentado en un informe forense", el cual documenta más de 8.742 infiltraciones a su teléfono celular entre agosto y noviembre de 2025, así como la activación ilegal de la cámara y el micrófono en al menos 124 ocasiones.

"El propósito era buscar supuestamente las fuentes que estaban dándome los elementos necesarios para destapar grandes escándalos de corrupción al interior del sector defensa", afirmó el ministro encargado, quien confirmó que ya radicó una denuncia "contra persona indeterminada" ante la Fiscalía General.

Al ser consultado por EFE sobre las responsabilidades que hoy están bajo investigación y sobre qué tan documentada está la cadena de mando detrás del espionaje, Idárraga aclaró que aún no se ha establecido quién dio la orden de iniciar la operación.

"¿Quién dio la orden de Pegasus?, eso también se tiene que determinar", puntualizó durante una rueda de prensa en Bogotá.

El caso también fue puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el funcionario pidió a la Contraloría General de la República que verifique el uso de los gastos reservados. "Esto se tiene que esclarecer", subrayó.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, que a principios de diciembre pasado también denunció una posible intervención ilegal de su teléfono con "un software de espionaje altamente sofisticado, similar a 'Pegasus', instalado de manera remota", se solidarizó este martes con Idárraga y su familia.

"Sé de la rabia y la impotencia que produce ser objeto de esa bajeza. Yo solo tengo sospechas de quien me lo tiene aún puesto en mi celular! Qué cobardes y miserables son estas personas", escribió Benedetti en X.

Hasta ahora ni el Ministerio de Defensa ni las Fuerzas Militares han emitido ningún pronunciamiento oficial respondiendo a la denuncia interpuesta por el ministro Idárraga.