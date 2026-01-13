Muere un niño de 11 años en atentado contra directivos de una cárcel del sur de Colombia

Según el Inpec, el ataque ocurrió hacia las 6:53 hora local (11:53 GMT), cuando el director de ese centro penitenciario se desplazaba en un vehículo particular en la vía que comunica a Neiva con el municipio de Rivera, acompañado de su hijo y del subdirector de la prisión, el coronel retirado Renato Solano Osorio.

En ese trayecto, las autoridades señalaron que un motociclista, que todavía no ha sido identificado, interceptó el vehículo y disparó en aproximadamente seis ocasiones.

En el ataque, el subdirector de la cárcel recibió dos impactos de bala, uno en el abdomen y otro en el tórax, mientras que el menor fue alcanzado por un disparo en la cabeza que causó su muerte.

"El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario lamenta profundamente y repudia estos hechos, y expresa su solidaridad con la familia del director", señaló la entidad, que hizo además un llamado al respeto por la vida.

