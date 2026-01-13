Mueren dos pacientes en un hospital español por una dosis de medicación seis veces mayor

Otros tres pacientes que también recibieron la misma sobredosis se encuentran en vigilancia médica tras lo ocurrido, que el gerente del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), Carlos Cartón, calificó de "un fallo humano".

El error se detectó en la ficha del fármaco, un 'patrón' que guía la preparación del medicamento, informó Cartón en una rueda de prensa, y explicó que la disolución del vial "no se hizo cómo debía haberse hecho".

Cartón explicó que el 18 de diciembre llegaron al Servicio de Urgencias del hospital dos pacientes oncológicos con síntomas compatibles con exceso de toxicidad, por lo que iniciaron una investigación interna para determinar lo que había sucedido.

Se hizo un repaso a todo el proceso del tratamiento, desde la prescripción en el departamento de Oncología hasta la elaboración del fármaco y su administración en el hospital de día, y detectó un fallo numérico en la ficha de elaboración del fármaco en el servicio de farmacia hospitalaria, con cinco pacientes afectados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras contactar telefónicamente con los otros tres enfermos que habían recibido el fármaco en una dosis seis veces superior a la que les correspondía, se les sometió a un tratamiento de soporte y se habilitaron todos los recursos preceptivos en UCI y Oncología Médica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El gerente del HUBU ha explicado que los dos fallecidos, ambos de más de 60 años, son los que llegaron al servicio de Urgencias ese 18 de diciembre: uno falleció a las pocas horas y, el segundo, unos días después.

El tratamiento posterior que se les ha aplicado a los otros tres pacientes ha permitido que uno de ellos ya haya sido dado de alta; otro se encuentra en una planta convencional, y el quinto está ingresado en Cuidados Intensivos con pronóstico reservado, y para los tres se mantiene la vigilancia clínica.

El hospital asume como propio este error humano; ha insistido en que es algo "inédito" en el HUBU, y ha anunciado que la Gerencia Regional de Salud iniciará el proceso de responsabilidad patrimonial, pero desconoce si las familias afectadas han denunciado o tienen intención de denunciar lo ocurrido".