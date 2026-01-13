Muhammad Ibrahim asumirá su cargo como director IICA para "transformar el agro"

Ibrahim, electo en noviembre por los ministros de Agricultura de 32 países de América para el periodo 2026-2030, sucede al argentino Manuel Otero, con la misión de fortalecer el papel de la agricultura de la América como garante de la seguridad alimentaria global.

"Mi propuesta es profundizar el trabajo que viene haciendo el IICA para fomentar las inversiones tendientes a la transformación de los sistemas agroalimentarios y a la mejora de la viabilidad económica y financiera de las empresas agrícolas y, en particular, de los pequeños agricultores", afirmó en un comunicado de prensa Ibrahim, quien tomará posesión durante una ceremonia en la sede central del IICA, en San José.

El guyanés posee un doctorado en Ciencias Agrícolas y Ambientales por la Universidad Agrícola de Wageningen (Países Bajos) y se comprometió a trabajar para fortalecer el agro de todos los países de la América a través de las oportunidades que ofrece el escenario actual de la investigación y las nuevas tecnologías.

Ibrahim cosechó un amplio respaldo de los países de la región gracias a su reconocida trayectoria en la construcción de redes para aumentar la productividad y la resiliencia del sector agrícola, detalló el IICA.

Además, a lo largo de 35 años ha desarrollado vínculos sólidos con gobiernos, el sector privado y socios internacionales para encontrar soluciones a los problemas comunes del sector agropecuario.